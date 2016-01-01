أخيرا ...العثور على عائلة ظلت مفقودة ل 3 أيام بسبب السيول بالجنوب المغربي

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أخبارنا المغربية : العربي المرضي

أفادت مصادر من مدينة بير أنزران أن السلطات المحلية تمكنت أخيرا من العثور على عائلة ظلت بالكامل في عداد المفقودين منذ صباح السبت الماضي بعد فيضان مياه واد الساقية الحمراء.

هذا وقد نجحت عناصر الوقاية المدنية في تحديد موقع الأسرة التي تتكون من الأب والأم وثلاثة أطفال وتم إجلاؤهم حيث أكدت مصادر رسمية أنهم جميعا في حالة صحية جيدة.

للإشارة فإن الأسرة المنكوبة كانت في نزهة بالمنطقة قبل أن تفاجئهم السيول وتحاصرهم في مكان ناء.