الفتاة التي تتهم لمجرد باغتصابها تعبر عن رغبتها في التنازل عن القضية
أخبارنا المغربية
بعد مفاوضات جادة تدخل فيها والد سعد لمجرد الفنان المغربي البشير عبدو، عبرت الفتاة التي تتهم لمجرد باغتصابها، عن رغبتها اليوم الاثنين ، في التنازل عن القضية.
و خلف هذا الخبر ارتياحا لدى عائلة لمجرد و المقربين منه، خاصة و أن هاته التصريحات تزامنت مع تكليف محامي القصر الملكي "إيريك ديبون موريتي" ،الاشرف على هذه القضية.
و كشف المحامي اليوم الإثنين، لصحيفة لوفيعارو الفرنسية، أنه سيجري أول مقابلة مع الفنان المغربي سعد لمجرد يوم الأربعاء للاطلاع على تفاصيل القضية، بعد تكليفه اليوم بالمرافعة باعتباره المحامي الحاصل على أكبر عدد من أحكام التبرئة بفرنسا.
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