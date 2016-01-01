مؤلم: تلميذ يضع حدا لحياته شنقا ضواحي أكادير

أخبارنا المغربية ــ أكادير

أقدم، قبل قليل من مساء اليوم الاثنين 31 أكتوبر 2016، تلميذ في ربيعه الـ 14 على وضع حد لحياته شنقا داخل منزل أسرته بجماعة تامري ضواحي أكادير.

و وفق مصادر محلية، فإن التلميذ الذي يتابع دراسته بالسنة الأولى بثانوية الزيتون الإعدادية استغل الطابق الثاني من منزل الأسرة الخالي من أفراد العائلة ليضع حدا لحياته شنقا.



و اختلفت الروايات حول أسباب إقدام التلميذ على الانتحار، خاصة وأنه كان يعيش حياة عادية، سواء في المدرسة أو في حضن الأسرة.



وقد حلت عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية وسيارة الإسعاف إلى منزل الأسرة، حيث تم نقل جثمان الفقيد صوب مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي لإجراء التشريح بناء على أوامر النيابة العامة، في حين باشرت المصالح الأمنية تحقيقا في الواقعة والوقوف على ملابساتها وظروفها.