طنجة .. حجز طن و907 كيلوغرامات من مخدر الشيرا مخبأة في شاحنة مقطورة مسجلة باسبانيا
تمكنت عناصر الدرك الملكي بمدينة طنجة، أمس الأحد، من حجز طن و907 كيلوغرامات من مخدر الشيرا على شكل صفائح مخبأة بعناية في شاحنة مقطورة مجمدة مسجلة في اسبانيا، كانت متوفقة في المنطقة الصناعية التابعة للجماعة الحضرية كزناية.
وعلم لدى السلطات المحلية بولاية طنجة، أنه تم تسليم المخدرات والمقطورة المحجوزة للمصالح المعنية، بناء على تعليمات النيابة العامة، مشيرة إلى أن البحث سيتواصل لتحديد وتوقيف الأشخاص المتورطين في هذه القضية.
شاشة أخبارنا
بالفيديو : تصريح مثير للشرطي الشهير هشام الملولي حول حادث وفاة السماك "محسن فكري"
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية في أعقاب حادث وفاة " السماك " الحسيمي ، محسن فكري ، خرج الشرطي الشهير هشام الملولي بتصريح مثير عبر صفحته ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟