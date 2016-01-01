طنجة .. حجز طن و907 كيلوغرامات من مخدر الشيرا مخبأة في شاحنة مقطورة مسجلة باسبانيا

تمكنت عناصر الدرك الملكي بمدينة طنجة، أمس الأحد، من حجز طن و907 كيلوغرامات من مخدر الشيرا على شكل صفائح مخبأة بعناية في شاحنة مقطورة مجمدة مسجلة في اسبانيا، كانت متوفقة في المنطقة الصناعية التابعة للجماعة الحضرية كزناية.



وعلم لدى السلطات المحلية بولاية طنجة، أنه تم تسليم المخدرات والمقطورة المحجوزة للمصالح المعنية، بناء على تعليمات النيابة العامة، مشيرة إلى أن البحث سيتواصل لتحديد وتوقيف الأشخاص المتورطين في هذه القضية.