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اعتقال شخصين تورطا في اغتصاب عدد من الفتيات بضواحي الرباط

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 46 دقيقة مضت
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اعتقال شخصين تورطا في اغتصاب عدد من الفتيات بضواحي الرباط اعتقال شخصين تورطا في اغتصاب عدد من الفتيات بضواحي الرباط

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء اليوم الاثنين، من توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطهما في ارتكاب عدة قضايا اغتصاب مقرونة بالسرقة تحت التهديد بالعنف.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن المشتبه فيهما البالغين من العمر 36 و42 سنة، كانا، حسب المعلومات الأولية للبحث، يستدرجان فتيات على متن سيارة رباعية الدفع في اتجاه منطقة مدارية بعين عودة بضواحي الرباط، وهناك يعمدان إلى تعريضهن للاغتصاب والسرقة تحت التهديد باستخدام العنف.

وأضاف البلاغ أن مصالح الأمن حجزت السيارة المستعملة في نقل الضحايا، وسكين من الحجم الكبير، وعصي خشبية، وهواتف نقالة، بالإضافة إلى مبالغ مالية متحصلة من عمليات السرقة.

وقد تم، حسب المصدر ذاته، الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في وقت لاتزال التحريات متواصلة لتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما.

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