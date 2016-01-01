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ارتفاع فواتير الماء والكهرباء يخرج ساكنة بنسليمان للحتجاج في الشارع

بواسطة أخبارنا المغربية 36 دقيقة مضت
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ارتفاع فواتير الماء والكهرباء يخرج ساكنة بنسليمان للحتجاج في الشارع

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

علمنا في موقع " أخبارنا المغربية " وفق مصادر مطلعة أن عشرات المواطنين والمواطنات انخرطوا صبيحة أمس الاثنين بمدينة بنسليمان، في وقفة احتجاجية سلمية ،شارك فيها حقوقيون إلى جانب فعاليات جمعوية وسياسية ونقابية والعشرات من سكان المدينة المتضررين من لهيب فاتورات الماء والكهرباء. 

ذات المصادر أكدت ان سبب هذا الارتفاع الفجائي في فواتير الماء و الكهرباء ، مرده بالأساس للتقديرات العشوائية ، و التي تتسبب اوتوماتيكيا في الانتقال المباشر من الشطرين الأول والثاني إلى الشطر الثالث و الرابع في كثير من الأحيان ، و التي تسعر وفق أرقام مضاعفة . 

ويذكر أن سكان الحي الحسني والفرح والمحمدي على الخصوص سبق ودخلوا في انتفاضة منذ بداية الأسبوع الجاري. حيث نظموا وقفات و احتجاجات ومسيرات من أجل حل هذا المشكل ، كانت أولها أمام باشوية ، ثم أمام بلدية ابن سليمان، فأمام المقر المحلي لمكتب الكهرباء .       

ومن المنتظر جدا ان تتخذ أن قضية ارتفاع فواتير الماء والكهرباء تصعيدا خطيرا، في حال عدم التحقيق في ما وصف بـ "التلاعبات " التي شابت عمليات رفع القيم الحقيقية للاستهلاك الفردي الشهري ،  والتي كانت سببا في حالة الاحتقان التي تعيش على وقعها مدينة بنسليمان منذ مدة.

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