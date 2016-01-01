بالصور : سيول وادي الساقية الحمراء تعري على "ألغام" و أجسام غريبة قابلة للانفجار
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية
تداول عدد من نشطاء الفيسبوك بجهة الساقية الحمراء ، عددا من الصور التي توثق لـ " الألغام " التي عرت عليها السيول الجارفة التي ضربت المنطقة نهاية الأسبوع ، حيث ناشدوا كل عموم المغاربة بضرورة توخي الحيطة و الحذر عند زيارتهم لمنطقة وادي الساقية الحمراء ، من هذه الألغام و كل الأجسام المتفجرة التي قد تساهم السيول الجارفة التي شهدتها المنطقة في نقلها إلى مكان لآخر.
في هذا الصدد ، ناشد المكتب الإقليمي للهلال الأحمر بالسمارة ، كل زوار وادي الساقية الحمراء بضرورة توخي الحذر الشديد ، وأخذ الاحتياطات اللازمة تجاه كل الأجسام الغريبة والمشبوهة ، خاصة الألغام المتفجرة و غير المتفجرة التي خلفتها السيول بوادي الساقية الحمراء.
يذكر أن هذه الألغام تعود لمرحلة حرب الصحراء بين المغرب وجبهة البوليساريو، حيث يشهد وادي الساقية الحمراء انتشارا كبيرا لها.
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