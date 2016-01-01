الرئيسية | حوادث وقضايا | بالصور : سيول وادي الساقية الحمراء تعري على "ألغام" و أجسام غريبة قابلة للانفجار

بالصور : سيول وادي الساقية الحمراء تعري على "ألغام" و أجسام غريبة قابلة للانفجار

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
بالصور : سيول وادي الساقية الحمراء تعري على "ألغام" و أجسام غريبة قابلة للانفجار بالصور : سيول وادي الساقية الحمراء تعري على "ألغام" و أجسام غريبة قابلة للانفجار

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

تداول عدد من نشطاء الفيسبوك بجهة الساقية الحمراء ، عددا من الصور التي توثق لـ " الألغام " التي عرت عليها السيول الجارفة التي ضربت المنطقة نهاية الأسبوع ، حيث ناشدوا كل عموم المغاربة بضرورة توخي الحيطة و الحذر عند زيارتهم لمنطقة وادي الساقية الحمراء ، من هذه الألغام و كل الأجسام المتفجرة التي قد تساهم السيول الجارفة التي شهدتها المنطقة في نقلها إلى مكان لآخر.

في هذا الصدد ، ناشد المكتب الإقليمي للهلال الأحمر بالسمارة ، كل زوار وادي الساقية الحمراء بضرورة توخي الحذر الشديد ، وأخذ الاحتياطات اللازمة تجاه كل الأجسام الغريبة والمشبوهة ، خاصة الألغام المتفجرة و غير المتفجرة التي خلفتها السيول بوادي الساقية الحمراء.

يذكر أن هذه الألغام تعود لمرحلة حرب الصحراء بين المغرب وجبهة البوليساريو، حيث يشهد وادي الساقية الحمراء انتشارا كبيرا لها.

مجموع المشاهدات: 7831 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات