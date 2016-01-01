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هذا موقف الأمم المتحدة تجاه قضية مقتل "بائع سمك" بالحسيمة !

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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هذا موقف الأمم المتحدة تجاه قضية مقتل "بائع سمك" بالحسيمة ! هذا موقف الأمم المتحدة تجاه قضية مقتل "بائع سمك" بالحسيمة !

أخبارنا المغربية ـ مروان بنصالح

صرح المتحدث باسم بان كي مون ، ستيفان دوجاريك، أمس الإثنين ، أن الأمم المتحدة، تراقب عن كثب الوضع السائد في المغرب بعد المظاهرات التي شهدتها عدد من المدن المغربية اثر مقتل بائع السمك محسن فكري في شاحنة لجمع النفايات بمدينة الحسيمة.

و امتنع دوجاريك في لقاء صحفي ، عن تشبيه هذا الحادث المأساوي بحادث مقتل الشاب التونسي محمد بوعزيزي سنة 2010 ، الذي أضرم النار في نفسه  أمام مقر ولاية سيدي بوزيد احتجاجاً على مصادرة السلطات البلدية لعربة كان يبيع عليها الخضار والفواكه ، و شكل بذلك شرارة انطلاق ما يعرف بـ"الربيع العربي".

و في سياق آخر، أوضح المتحدث بأن زيارة الأمين العام بان كي مون للمغرب ستتمحور حول نشاطات كوب 22 ، مضيفا أن الأمم المتحدة ستعلن لاحقا عن اجراء لقاءات ثنائية بين بان كي مون و مسؤولين مغاربة على هامش هذا الحدث العالمي.

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