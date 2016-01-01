يا ربي السلامة ...حالتا انتحار حرقا في يوم واحد بالدار البيضاء

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

شهدت مدينة الدار البيضاء صباح هذا اليوم واقعتي انتحار بشعتين نفذهما شخصان بمنطقة سيدي معروف، حيث أقدم كل منهما على صب البنزين على جسده وإضرام النار فيه.

وحسب مصادر محلية، فإن الأول وهو رب أسرة وأب ل 5 أطفال ارتكب جرمه في حق نفسه في الصباح الباكر، إذ لم يقو على تحمل "شوهة " منتظرة بعدما ارتكب جريمة سرقة رصدتها كاميرات المراقبة وأظهرت ملامح وجهه بوضوح، حيث فارق الحياة متأثرا بالحروق التي تعرض لها.

أما الشخص الثاني والذي حاول الانتحار بنفس الطريقة، فلم تعرف بعد أسباب إقدامه على فعلته، إذ لا زال يرقد في قسم الانعاش في حالة حرجة.