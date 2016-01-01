توقيف خاطف رضيعة إنزكان والتحقيق يكشف المفاجئة

أخبارنا المغربية-أكادير

تمكنت مصالح الأمن بإنزكان آيت ملول ، الاثنين 31 أكتوبر المنصرم، من توقيف خاطف رضيعة لم يتجاوز عمرها شهرين من بيت والدتها بجماعة الدراركة شرق أكادير .

واعتمدت عناصر الشرطة القضائية على تكنلوجيا جديدة في تحديد مكان الخاطف، بحي لمزار ضواحي ايت ملول، حيت جرى اعتقاله، والتحقيق معه ليخبر مصالح الأمن بمكان الرضيعة التي وجدت في صحة جيدة.

و خلال التحقيق الأولي، اعترف الخاطف أنه هو والد الرضيعة، ووقع له خلاف مع زوجته، تطور مؤخرا ودفع الزوج الذي ينحدر من إقليم شيشاوة، إلى اختطاف رضيعته والدخول في مساومة زوجته.