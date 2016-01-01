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مصرع عائلة بكاملها غرقا بسبب فيضانات العيون

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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مصرع عائلة بكاملها غرقا بسبب فيضانات العيون

 

أخبارنا المغربية-العيون

لقيت عائلة بكاملها مصرعها غرقا، بسبب السيول الجارفة التي اجتحت واد الساقية الحمراء بالعيون، بعدما سبق لوزارة الداخلية أن أكدت وفاة شخص واحد أمس الاثنين 31 أكتوبر المنصرم، بسبب ذات الفيضانات.

وأكدت مصادر محلية أنه بالإضافة للشخص الذي أعلنت عن وفاته وزارة الداخلية، فإن أبا وأما غرقا رفقة ابنتيهما بمياه الفيضانات، التي اجتاحت مناطق بمدينة العيون وخلفت أضرار مادية وخسائر بشرية.

وتجدر الإشارة إلى أن الفيضانات قد حركت الملك محمد السادس الذي أعطى تعليماته، أول أمس الأحد، لوفد وزاري يتكون من وزير الداخلية والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية والوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن المكلفة بالماء، بزيارة إلى العيون للاطلاع على مخلفات فيضان وادي الساقية الحمراء، جراء التساقطات المطرية التي عرفتها مؤخرا المناطق الجنوبية للمملكة، ومعاينة حجم الخسائر التي خلفتها السيول، حيث. عقد الوفد الوزاري اجتماعا بالمنتخبين المحليين خصص لدراسة الوضعية بالجهة وعرض المطالب والحاجيات اللازم توفيرها على المديين القريب والمتوسط.

 
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