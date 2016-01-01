أمن الداخلة يفكك معملا لصنع "الماحيا" ويوقف صاحبه

أخبارنا المغربية-الداخلة

نجحت عناصر الأمن بمدينة الداخلة، أمس الثلاثاء 01 نونبر 2016، في تفكيك معمل سري كبير مختص في تقطير ماء الحياة "الماحيا" وحجزت كميات كبيرة من هذه المادة المسكرة، معبأة في براميل من فئة مائتي لتر.

كما أوقفت المصالح الأمنية شخصا في الثلاثينات من عمره داخل المعمل أثناء المداهمة، وتم اقتياده لمخفر الشرطة وحرر محضر في الواقعة قبل عرضه على أنظار النيابة العامة صباح اليوم الأربعاء .

وللإشارة فإن عناصر الأمن بالداخلة،تمكنت في الأسبوع الماضي من تفكيك معمل سري كبير أخرمختص في تقطير "ماء الحياة" بحي النهضة 2 بالداخلة.