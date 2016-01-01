وزارة التجهيز توضح السبب الرئيسي لانهيار القنطرة الحديدية بضواحي أزيلال

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ذكرت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك أن انهيار القنطرة الحديدية المتواجدة على وادي العبيد أول أمس الاثنين كان بسبب مرور شاحنة ذات حمولة تفوق حمولة المركبات المسموح بمرورها بهذه القنطرة.



يشار إلى أن جماعة تاكلفت بإقليم أزيلال عرفت عند الساعة الثانية من زوال أول أمس الاثنين انهيار القنطرة الحديدية المتواجدة على وادي العبيد عند النقطة الكيلومترية 100+46 من الطريق الجهوية رقم 306 الرابطة بين واويزغت وتاكلفت والتي يبلغ طولها 30 مترا وعرضها 4 أمتار وذات حمولة محددة في 15 طن.



وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن سبب الحادثة نجم عن مرور شاحنة ذات حمولة قاربت 49 طنا بالرغم من تواجد علامة التشوير الأفقي التي تحدد حمولة المركبات المسموح بمرورها في 15 طنا وأيضا بالرغم من تواجد ممر أسفل القنطرة عبر وادي العبيد.



وقد عملت مصالح الوزارة -يضيف البلاغ- على فتح مسالك عبور مؤقت مجاور للقنطرة، ضمانا للسير العادي لحركة المرور في انتظار وضع قنطرة إغاثة.



