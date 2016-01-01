نقل نزهة الركراكي والدة سعد المجرد الى احدى مستشفيات باريس
أخبارنا المغربية ـ مروان بنصالح
كشفت مواقع اخبارية نقلا عن مصادر قريبة من عائلة الفنان سعد المجرد، أن والدة هذا الاخير الفنانة المغربية نزهة الركراكي، نقلت يوم أمس الأربعاء إلى مستشفى بباريس.
و حسب ذات المصادر، نقلت الركراكي إلى المستشفى بعد إصابتها بأزمة نفسية بعد اطلاعها على تفاصيل قضية ابنها المعتقل بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي على فتاة فرنسية.
و دخلت الركراكي في نوبة هستيرية من البكاء بعد علمها بتأجيل القضاء الفرنسي البث في قضية ابنها و الابقاء عليه في السجن الاحتياطي إلى غاية الأسبوع المقبل.
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