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نقل نزهة الركراكي والدة سعد المجرد الى احدى مستشفيات باريس

بواسطة أخبارنا المغربية 30 دقيقة مضت
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نقل نزهة الركراكي والدة سعد المجرد الى احدى مستشفيات باريس نقل نزهة الركراكي والدة سعد المجرد الى احدى مستشفيات باريس

أخبارنا المغربية ـ مروان بنصالح

كشفت مواقع اخبارية نقلا عن مصادر قريبة من عائلة الفنان سعد المجرد، أن والدة هذا الاخير الفنانة المغربية نزهة الركراكي، نقلت يوم أمس الأربعاء إلى مستشفى بباريس.

و حسب ذات المصادر، نقلت الركراكي إلى المستشفى بعد إصابتها بأزمة نفسية بعد اطلاعها على تفاصيل قضية ابنها المعتقل بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي على فتاة فرنسية.

و دخلت الركراكي في نوبة هستيرية من البكاء بعد علمها بتأجيل القضاء الفرنسي البث في قضية ابنها و الابقاء عليه في السجن الاحتياطي إلى غاية الأسبوع المقبل.

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