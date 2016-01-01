لصوص يقتحمون منزل مقاول بطريقة احترافية ويسرقون محتوياته والأمن يحقق

أخبارنا المغربية : جمال مايس

علمت "أخبارنا" من مصدرها أن لصوصا تمكنوا من اقتحام منزل بطريقة احترافية بشارع الرباط ببني ملال يعود لأحد المقاولين ، وسرقوا أغراضا كثيرة من داخله، بينها حاسوبه الشخصي الذي يحتوي على جميع معلوماته ، ثم لاذوا بالفرار .

ووفق مصدر "أخبارنا" فصاحب المنزل وضع شكاية لدى مصالح الأمن ، ولا يزال التحقيق جاريا لمعرفة منفذي هاته السرقة التي استغربت لها الساكنة المجاورة .