لصوص يقتحمون منزل مقاول بطريقة احترافية ويسرقون محتوياته والأمن يحقق
أخبارنا المغربية : جمال مايس
علمت "أخبارنا" من مصدرها أن لصوصا تمكنوا من اقتحام منزل بطريقة احترافية بشارع الرباط ببني ملال يعود لأحد المقاولين ، وسرقوا أغراضا كثيرة من داخله، بينها حاسوبه الشخصي الذي يحتوي على جميع معلوماته ، ثم لاذوا بالفرار .
ووفق مصدر "أخبارنا" فصاحب المنزل وضع شكاية لدى مصالح الأمن ، ولا يزال التحقيق جاريا لمعرفة منفذي هاته السرقة التي استغربت لها الساكنة المجاورة .
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