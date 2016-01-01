الرئيسية | حوادث وقضايا | لصوص يقتحمون منزل مقاول بطريقة احترافية ويسرقون محتوياته والأمن يحقق

لصوص يقتحمون منزل مقاول بطريقة احترافية ويسرقون محتوياته والأمن يحقق

بواسطة أخبارنا المغربية 24 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
لصوص يقتحمون منزل مقاول بطريقة احترافية ويسرقون محتوياته والأمن يحقق

 

أخبارنا المغربية : جمال مايس

علمت "أخبارنا" من مصدرها أن لصوصا تمكنوا من اقتحام منزل بطريقة احترافية بشارع الرباط ببني ملال يعود لأحد المقاولين ، وسرقوا أغراضا كثيرة من داخله، بينها حاسوبه الشخصي الذي يحتوي على جميع معلوماته ، ثم لاذوا بالفرار .

ووفق مصدر "أخبارنا" فصاحب المنزل وضع شكاية لدى مصالح الأمن ، ولا يزال التحقيق جاريا لمعرفة منفذي هاته السرقة التي استغربت لها الساكنة المجاورة .

مجموع المشاهدات: 59 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات