عصابة "الفراقشية" تسرق 124 رأس للغنم والمعز وهذا ماقام به الكساب المحظوظ!

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

أفادت مصادر ل"أخبارنا" أن لصوص الماشية والذين يطلق عليهم عصابة "الفراقشية" ، تمكنوا من سرقة عدد كبير من الأغنام والمعز من داخل زريبة بجماعة حد بوموسى اقليم الفقيه بن صالح ، ونقلوها عبر شاحنة يعتقذ أنها مسروقة هي الاخرى ، ثم لاذوا بالفرار .

وحسب المصدر ل"أخبارنا" فالكساب ضحية السرقة ، لاحق اللصوص وقام بعملية بحث واسعة ،وكان محظوظا حيث تمكن من استرجاع 67 رأس من أغنامه المسروقة ،عثر عليها بضواحي قلعة السراغنة ،فيما لا يزال البحث جاريا عن باقي الأغنام ،كما أن الدرك الملكي فتح التحقيق في موضوع هذه السرقة .

ويشار أنه مع حلول فصل الشتاء يضع الكسابة أيديهم على قلوبهم ،خوفا من السرقات المتكررة لمواشيهم ،ومنهم من يضطر لتشكيل لجان لحراستها بشكل دوري.