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الفحوصات الطبية تكشف عن أخبار سارة لصالح سعد المجرد

بواسطة أخبارنا المغربية 7 ساعات 27 دقيقة مضت
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الفحوصات الطبية تكشف عن أخبار سارة لصالح سعد المجرد

أخبارنا المغربية : 

كشف التقرير الطبي للفحوصات التي أجريت على الفتاة التي تتهم سعد المجرد باغتصابها، عدم وجود آثار سائل منوي على "الضحية".

و من المنتظر أن تجرى الجلسة المقبلة لسعد لمجرد يوم الأربعاء المقبل، حيث ستعرف النطق بقرار القاضي، إما بمتابعة المغني المغربي في حالة سراح بشروط، أو الإبقاء عليه رهن الاعتقال الاحتياطي.

وكان القضاء الفرنسي قد أجل، أمس الأربعاء، البث في استئناف دفاع سعد لمجرد من أجل تمتيعه بالسراح المؤقت إلى الأسبوع المقبل.

 

 

مجموع المشاهدات: 191432 |  مشاركة في:

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1 | wahid
سعد المجرد
اللهم أظهر الحق و فرج عن سعد
مقبول مرفوض
1
تقرير كغير لائق 2016/11/03 - 03:50
2 | يونس
كان ناوي..
هو راه عاد كان ناوي ولكن هربات ليه ههههههههه
مقبول مرفوض
-2
تقرير كغير لائق 2016/11/03 - 04:14
3 | حميدات سعيد
الاغتصاب
على العكس فهذا المعطى ليسًفي صالحة لان وجود المادة سءوكد فرضية التراضي اما انعدام المادة يوءكد محاولة الاغتصاب وهروب الفتاة من الاغتصاب وعدم الرضى
مقبول مرفوض
-1
تقرير كغير لائق 2016/11/03 - 04:30
4 | karima
baz
فرعتو لينا راسنا بهاد الفيلم الهندي .
مقبول مرفوض
-1
تقرير كغير لائق 2016/11/03 - 04:33
5 | بوعزة
كلشي على السائل
لو قدف السائل المنوي لما اتصلت بالشرطة الله نعل بو الزلط
مقبول مرفوض
1
تقرير كغير لائق 2016/11/03 - 07:11
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

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