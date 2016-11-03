الفحوصات الطبية تكشف عن أخبار سارة لصالح سعد المجرد

أخبارنا المغربية :

كشف التقرير الطبي للفحوصات التي أجريت على الفتاة التي تتهم سعد المجرد باغتصابها، عدم وجود آثار سائل منوي على "الضحية".

و من المنتظر أن تجرى الجلسة المقبلة لسعد لمجرد يوم الأربعاء المقبل، حيث ستعرف النطق بقرار القاضي، إما بمتابعة المغني المغربي في حالة سراح بشروط، أو الإبقاء عليه رهن الاعتقال الاحتياطي.

وكان القضاء الفرنسي قد أجل، أمس الأربعاء، البث في استئناف دفاع سعد لمجرد من أجل تمتيعه بالسراح المؤقت إلى الأسبوع المقبل.