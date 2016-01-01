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ردوا لبال ..هكذا أوقعت المصالح الأمنية بشخص نصب على أزيد من 20 مواطن في مجال بيع البقع الأرضية

بواسطة أخبارنا المغربية 10 دقيقة مضت
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ردوا لبال ..هكذا أوقعت المصالح الأمنية بشخص نصب على أزيد من 20 مواطن في مجال بيع البقع الأرضية

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

تمكنت العناصر الأمنية التابعة للدائرة الأولى ببني ملال من وضع كمين محكم أسفر عن اعتقال شخص مبحوث عنه بموجب 3 مذكرات بحث وطنية ، تتعلق بالنصب والإحتيال على عدة أشخاص في قضايا بيع أراضي وهمية .

وسبق للمصالح الأمنية ببني ملال أن توصلت بمجوعة من الشكايات لأزيد من 20 ضحية، تعرضوا للنصب والاحتيال من طرف الموقوف ، حيث كان يوهمهم ببيع بقع أرضية بأثمنة بخسة ،وتسلم منهم مبالغ مالية كتسبيق ، ثم اختفى عن أنظارهم.

هذا وتم عرض المتهم أمس على أنظار النيابة العامة ببني ملال للنظر في التهم المنسوبة إليه.

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