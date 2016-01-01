ردوا لبال ..هكذا أوقعت المصالح الأمنية بشخص نصب على أزيد من 20 مواطن في مجال بيع البقع الأرضية

أخبارنا المغربية - جمال مايس

تمكنت العناصر الأمنية التابعة للدائرة الأولى ببني ملال من وضع كمين محكم أسفر عن اعتقال شخص مبحوث عنه بموجب 3 مذكرات بحث وطنية ، تتعلق بالنصب والإحتيال على عدة أشخاص في قضايا بيع أراضي وهمية .



وسبق للمصالح الأمنية ببني ملال أن توصلت بمجوعة من الشكايات لأزيد من 20 ضحية، تعرضوا للنصب والاحتيال من طرف الموقوف ، حيث كان يوهمهم ببيع بقع أرضية بأثمنة بخسة ،وتسلم منهم مبالغ مالية كتسبيق ، ثم اختفى عن أنظارهم.



هذا وتم عرض المتهم أمس على أنظار النيابة العامة ببني ملال للنظر في التهم المنسوبة إليه.