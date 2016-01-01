وكيل الملك يأمر بالتحقيق في وفاة تلميذة في ظروف غامضة داخل مؤسسة تعليمية بالجديدة

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

أفادت مصادر من مدينة الجديدة أن مدرسة الوفاق الابتدائية شهدت صباح اليوم حادثا مؤلما تجلى في مفارقة تلميذة في 8 من عمرها الحياة داخل أسوار المؤسسة.

وأضافت مصادرنا أن الضحية خرت فجأة على الأرض قرب الفصل الدراسي مما خلف موجة من الهلع في صفوف التلاميذ والأطر التربوية العاملة بالمؤسسة.

هذا وأمر وكيل الملك بابتدائية المدينة بفتح تحقيق معمق من أجل كشف ملابسات الحادث الغامض.