بالفيديو... الشرطة الهولندية تكشف عن فيديو يوثق للحظة اغتيال عصابة لشاب مغربي

أخبارنا المغربية : علاء المصطفاوي

بعد حوالي 9 أشهر من وقوع الحادث، كشفت الشرطة الهولندية أخيرا عن فيديو يوثق لتفاصيل عملية اغتيال شاب مغربي مقيم بالديار الهولاندية رميا بالرصاص من طرف أفراد إحدى العصابات الخطيرة.

الفيديو يكشف الخطة التي نفذتها العصابة من أجل تصفية حسابها مع الضحية "شهيد يخلف"، كما تم توثيق لحظة إطلاق النار من مسافة قريبة على سيارته، إلا أن الجناة لازالوا في حالة فرار لحدود الساعة.

شاهد الفيديو :