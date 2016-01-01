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سابقة ...مجرم مرحل من السويد إلى المغرب يختفي بمطار محمد الخامس

بواسطة أخبارنا المغربية 39 دقيقة مضت
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سابقة ...مجرم مرحل من السويد إلى المغرب يختفي بمطار محمد الخامس

 

أخبارنا المغربية

في سابقة من نوعها، اختفى مجرم تم ترحيله من السويد إلى المغرب بمطار محمد الخامس؛ وذلك مباشرة بعد نزول المسافرين من الطائرة التي نقلته بمعية عناصر من الشرطة السويدية.

وأفادت جريدة"الصباح" أن المعني بالأمر استغل ثغرات أمنية ليطلق ساقيه للريح ويختفي عن الأنظار؛ إذ لم يظهر حتى في باحة شرطة الحدود، المكان المخصص لطوابير انتظار ختم الجوازات

وعلى الرغم من وجود كاميرات، إلا أن المرحّل نجح في التخفي والتسلل خارج المنشأة رغم كونه غير مسجل خطرا, وهو متابع من لدن السلطات السويدية للتورط في الهجرة غير النظامية بتزوير بطائق الإقامة.

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