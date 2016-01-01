وفاة شاب في حادثة اصطدام بين دراجة c90 وسكوتر
أخبارنا المغربية ــ جمال مايس
ذكرت مصادر "أخبارنا" أن الشاب الذي نقل بين الحياة والموت الى المستشفى الجهوي ببني ملال ، على إثر اصطدام دراجته النارية من نوع c90 بدراجة نارية أخرى ، لفظ أنفاسه الأخيرة بقسم العناية المركزة ، متأثرا بجروح بليغة أصيب بها على مستوى رأسه .
الضحية جرى دفنه مساء أمس الاثنين بمسقط رأسه ببني ملال ، فيما اكدت مصادر "أخبارنا" أن الضحية الاخر المصاب في نفس الحادثة سيخضع لعملية دقيقة على رجله ،ولا يزال يرقد بالمستشفى.
هذا وينضاف الضحية المتوفي الى ضحايا الحوادث ، الذين فاق عددهم 14 قتيل في أقل من شهر بجهة بني ملال،أغلبهم من اصحاب الدراجات النارية الصينية الصنع.
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