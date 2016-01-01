الجديدة : توقيف شخص تورط في ارتكاب جريمة القتل العمد

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تمكنت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة، اليوم الثلاثاء، من توقيف شخص، يبلغ من العمر 31 سنة، يشتبه في تورطه في ارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والسرقة الموصوفة.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح الأمن الإقليمي بمدينة الجديدة كانت قد عاينت، في الساعات الأولى من صباح أول أمس الأحد، جثة متحللة لشخص داخل شقته التي يعيش فيها بمفرده، وهي مكبلة اليدين والرجلين وتحمل لصاقا على مستوى الأنف والفم، ومحاطة بثلاثة عوازل طبية وقنينات مشروبات كحولية، دون أن تظهر عليها علامات بارزة للعنف.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن المعاينات الأولية رجحت أن يكون الضحية قد تعرض لعملية خنق داخل شقته، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث الميدانية والتقنية عن توقيف المشتبه فيه، وإخضاعه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وتتواصل حاليا عمليات البحث والتفتيش، يضيف البلاغ، داخل منزل المشتبه فيه، من أجل تحديد الخلفيات والدوافع الحقيقية التي كانت وراء ارتكاب هذا الفعل الإجرامي.