أمن مراكش يفكك شبكة متخصصة في السطو على الفيلات الفاخرة

أخبارنا المغربية

تمكنت المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش من تفكيك شبكة خطيرة متخصصة في السطو على الفيلات الفاخرة بإقامة سياحية معروقة بمقاطعة سيدي يوسف بنعلي.

و تابعت يومية المساء أن مصالح الشرطة القضائية انكبت، قبل أيام، على التحقيق في عمليات سرقة "فيلات" تعود ملكيتها إلى بعض الأثرياء.

و اقتحم مجهولون "فيلا" يقطن فيها فرنسي، واستولوا على أغراض ذات قيمة مالية مهمة.