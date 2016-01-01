أمن مراكش يفكك شبكة متخصصة في السطو على الفيلات الفاخرة
بواسطة 2 ساعات 50 دقيقة مضت
أخبارنا المغربية
تمكنت المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش من تفكيك شبكة خطيرة متخصصة في السطو على الفيلات الفاخرة بإقامة سياحية معروقة بمقاطعة سيدي يوسف بنعلي.
و تابعت يومية المساء أن مصالح الشرطة القضائية انكبت، قبل أيام، على التحقيق في عمليات سرقة "فيلات" تعود ملكيتها إلى بعض الأثرياء.
و اقتحم مجهولون "فيلا" يقطن فيها فرنسي، واستولوا على أغراض ذات قيمة مالية مهمة.
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