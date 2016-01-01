أمن خريبكة يحقق في سقوط فتاة من الطابق الثاني لإحدى الشقق
نورالدين ثلاج من خريبكة :
علمت أخبارنا المغربية من مصادر موثوقة أن فتاة في الثلاثينات من عمرها ترقد بقسم الإنعاش بالمستشفى الإقليمي بخريبكة بعدما أصيبت بكسور على مستوى الأرجل، والرقبة نتيجة سقوطها من الطابق الثاني لأحد المنازل بحي الفتح بعاصمة الفوسفاط .
و وفق مصادر أمنية، فإن الفتاة تم رميها من الطابق الثاني من طرف أحد الشبان الذي كانت برفقته بالشقة، يوم أمس الثلاثاء 22 نونبر، وهو الأمر الذي استنفر المصالح الأمنية التي انتقلت لعين المكان وفتحت تحقيقا في الواقعة، في انتظار أخذ أقول الضحية بعد تحسن حالتها الصحية.
وأكد مصدر طبي ان حالة الفتاة حرجة جدا بسبب قوة الاصطدام مع الأرض و الجروح والكسور التي لحقت بجسدها، مضيفا أن الفتاة تحظى بعناية الطاقم الطبي.
شاشة أخبارنا
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟