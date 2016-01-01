أمن خريبكة يحقق في سقوط فتاة من الطابق الثاني لإحدى الشقق

أرشيفية

نورالدين ثلاج من خريبكة :





علمت أخبارنا المغربية من مصادر موثوقة أن فتاة في الثلاثينات من عمرها ترقد بقسم الإنعاش بالمستشفى الإقليمي بخريبكة بعدما أصيبت بكسور على مستوى الأرجل، والرقبة نتيجة سقوطها من الطابق الثاني لأحد المنازل بحي الفتح بعاصمة الفوسفاط .



و وفق مصادر أمنية، فإن الفتاة تم رميها من الطابق الثاني من طرف أحد الشبان الذي كانت برفقته بالشقة، يوم أمس الثلاثاء 22 نونبر، وهو الأمر الذي استنفر المصالح الأمنية التي انتقلت لعين المكان وفتحت تحقيقا في الواقعة، في انتظار أخذ أقول الضحية بعد تحسن حالتها الصحية.



وأكد مصدر طبي ان حالة الفتاة حرجة جدا بسبب قوة الاصطدام مع الأرض و الجروح والكسور التي لحقت بجسدها، مضيفا أن الفتاة تحظى بعناية الطاقم الطبي.