معلومات عن المجرم الخطير الذي أصابه رصاص الشرطة في مقتل أمس بسلا

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

كشفت مصادر أمنية عن هوية الشخص الذي قتل أمس الثلاثاء بعد تلقيه لرصاصة في الصدر خلال محاولة اعتقاله من طرف رجال الأمن بحي الرحمة بسلا.

وحسب ذات المصدر، فإن الأمر يتعلق بمجرم خطير يدعى "عزيز بوعودة"، وهو معروف بحي الرحمة بسبب سلوكه العنيف وتورطه في عدد كبير من عمليات اعتراض السبيل والعنف ومحاولات الاغتصاب والقتل.

للإشارة فإن التدخلي الأمني الذي أسفر عن وفاة المجرم جاء حسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بطلب من المواطنين الذين استنجدوا بالشرطة عندما كانوا في حالة خطر .