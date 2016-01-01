آخر تطورات فيديو "المشرملين" الذين هددوا المواطنين بالسيوف عبر الفايسبوك
أخبارنا المغربية : مروان بنصالح
مجددا انتشر على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، شريط فيديو جديد، لاشخاص "مشرملين" مجتمعين في جلسة خمرية ، يسبون المواطنين بكلام نابي و يهددونهم بالسيوف.
مصادر أمنية ، كشفت أن الاشخاص الذين ظهروا في الفيديو يقطنون بمدينة سلا و أن اعتقالهم يعتبر مسألة وقت فقط بعدما جرى تحديد مكان تواجدهم و هوياتهم .
ونعتذر لزوار "أخبارنا" الكرام عن عدم بث الشريط بسبب تضمنه لألفاظ خارجة .
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