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آخر تطورات فيديو "المشرملين" الذين هددوا المواطنين بالسيوف عبر الفايسبوك

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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آخر تطورات فيديو "المشرملين" الذين هددوا المواطنين بالسيوف عبر الفايسبوك آخر تطورات فيديو "المشرملين" الذين هددوا المواطنين بالسيوف عبر الفايسبوك

أخبارنا المغربية : مروان بنصالح 

مجددا انتشر على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك،  شريط فيديو جديد، لاشخاص "مشرملين" مجتمعين في جلسة خمرية ، يسبون المواطنين بكلام نابي و يهددونهم بالسيوف.

مصادر أمنية ، كشفت أن الاشخاص الذين ظهروا في الفيديو يقطنون بمدينة سلا  و أن اعتقالهم يعتبر مسألة وقت فقط بعدما جرى تحديد مكان تواجدهم و هوياتهم .

ونعتذر لزوار "أخبارنا" الكرام عن عدم بث الشريط بسبب تضمنه لألفاظ خارجة .

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