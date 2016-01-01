انفراد...الشرطة القضائية تعتقل مدير بنك متهم باقتراف أكبر عملية اختلاس فاقت 550 مليون سنتيم
أخبارنا المغربية - جمال مايس
أفادت مصادر مطلعة ل"أخبارنا" أن الشرطة القضائية ببني ملال وتحت اشراف رئيسها ، وبأمر من النيابة العامة ، اعتقلت مدير احدى البنوك ببني ملال ، متهم باختلاس مبلغ مالي ضخم فاق 550 مليون سنتيم .
وحسب المعلومات الأولية والحصرية التي حصلت عليها "أخبارنا" فالاطار البنكي الموقوف ، كان يتصرف في الأموال منذ ست سنوات ، إلى أن افتضح أمره ، وتم اكتشاف أن مبلغا ماليا يفوق 550 مليون سنتيم تراكم عليه ، واختفى من حساب البنك بطريقة احترافية ، وتم التأكد أنه هو المتهم الرئيسي في عملية الاختلاس.
ويضيف مصدر "أخبارنا" أن فرقة متخصصة بالشرطة القضائية ببني ملال ، فتحت بحثا معمقا في الموضوع الذي يدخل ضمن جرائم الأموال ، وتمكنت من فك خيوط هذه القضية الأولى من نوعها ببنوك بني ملال ، ورجحت مصادرنا تورط أطراف أخرى في العملية .
هذا وجرى وضع الاطار البنكي الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار عرضه على أنظار النيابة العامة.
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