معطيات جديدة قد تعيد التحقيقات في قضية مقتل محسن فكري إلى الصفر
بواسطة 2 ساعات 6 دقيقة مضت
أخبارنا المغربية
من المحتمل أن تعيد شهادة جديدة التحقيقات الجارية في ملف مصرع محسن فكري، تاجر السمك بالجملة، إلى الصفر.
و وفق يومية الصباح، فقد قال مصطفى ديرا، كاتب غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالحسيمة، إنه صوّر الشخص الذي ضغط على مكبس ضغط الأزبال الموجود في الجهة الخلفية للشاحنة.
وادعى ديرا، في يوم دراسي مثل فيه الغرفة، أنه شاهد العيان الوحيد الذي تابع جميع أطوار الحادث المأساوي الذي ذهب ضحيته شاب في مقتبل العمر، وخلف أزمة كبيرة في المغرب كادت أن تتطور إلى ما لا تحمد عقباه.
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