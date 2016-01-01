خطير: شاب يستنجد بالحموشي من معتدين أصابوه بالسلاح الأبيض وسببوا له عاهة مستديمة
أخبارنا المغربية ــ جمال مايس
أفادت مصادر ل"أخبارنا" أن اعتداء خطيرا تعرض له شاب عشريني أمام منزله بمراكش ، حيث وجه له أشخاص كانوا في حالة سكر ضربات بواسطة السلاح الابيض "مدية" ،فأصابوه بعاهة مستديمة على مستوى يده .
وتساءلت اسرة الشاب الضحية عن عدم استماع أمن الدائرة الثانية بمراكش لابنهم ، رغم اصاباته البليغة التي سلم على اثرها شهادة طبية بلغت مدة العجز فيها شهرين و5 أيام .
هذا وطالبت الأسرة من عبد اللطيف الحموشي التدخل لانصاف الضحية ، وفتح التحقيق في الاعتداء الخطير ، ومحاسبة المعتدين الذين لا يزالون أحرارا ، ويتفاخرون بفعلتهم بحي باب الدباغ بمراكش .
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