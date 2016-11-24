أخيرا...استئنافية سطات تصدر حكمها في قضية "قايد الدروة"

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

تلقت السيدة "سهام" صدمة قوية زوال اليوم بعدما أصدرت استئنافية سطات حكمها في القضية التي رفعها ضدها "قايد" الدروة إثر الفيديو الذي نشرته والذي ظهر فيه مكبلا داخل غرفة نومها.

المحكمة أيدت الحكم الصادر ابتدائيا والقاضي بإدانة سهام ب 4 أشهر حبسا نافذا مع أداء تعويض للقايد المعزول قدره 6 ملايين سنتيم.

هذا ومن المنتظر أن يلجأ دفاع سهام إلى محكمة النقض من أجل إلغاء العقوبة الصادرة في حقها.