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أخيرا...استئنافية سطات تصدر حكمها في قضية "قايد الدروة"

بواسطة أخبارنا المغربية 48 دقيقة مضت
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أخيرا...استئنافية سطات تصدر حكمها في قضية "قايد الدروة"

 

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

تلقت السيدة "سهام" صدمة قوية زوال اليوم بعدما أصدرت استئنافية سطات حكمها في القضية التي رفعها ضدها "قايد" الدروة إثر الفيديو الذي نشرته والذي ظهر فيه مكبلا داخل غرفة نومها.

المحكمة أيدت الحكم الصادر ابتدائيا والقاضي بإدانة سهام ب 4 أشهر حبسا نافذا مع أداء تعويض للقايد المعزول قدره 6 ملايين سنتيم.

هذا ومن المنتظر أن يلجأ دفاع سهام إلى محكمة النقض من أجل إلغاء العقوبة الصادرة في حقها.

 

 

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1 | FATI
حسبي الله ونعم الوكيل
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0
تقرير كغير لائق 2016/11/24 - 03:55
2 | كرماوي
العدل المفقود
بغينا نعرفوا في هاد لبلاد فين كاين العدل واش كاين غير عند خدام الدولة بين قوسين االيس كلنا مغاربة ولنا الحق في العيش تحت القانون لكل المغاربة بغينا نعرفوا واش خدام الدولة فوق القانون ولمزلوط تينزلو عليه بلمترقى وهو برىء فين هي دولة الحق والقانون اش هاد التمييز لقوي تياكل الضعيف حسبنا آلله ونعم الوكيل فيهم
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0
تقرير كغير لائق 2016/11/24 - 03:57
3 | حميدات سعيد
الحكم
هذا جزاء كل من انتقد المخزن وتطاول على هيبته !! مع هذه الأحكام الأمور لم تتغير بل رادت تدهورا
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0
تقرير كغير لائق 2016/11/24 - 04:03
4 | عبد
حكم ديال الزبل كتسعدو ضالمين وكتنساو المضلومين هادشي مشي جديد في المغرب سافي شرا القضيا تفو
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0
تقرير كغير لائق 2016/11/24 - 04:06
5 | مواطن
انه القضاء المستغل
فعلا شي غريب ان تهان هده المراة من طرف هدا القائد المجرم في بيتها ويحكم عليها باربعة اشهر وغرامة ادا اصبح الطريق معبدا لامتاله للفتك بالمغربيات اتمنى ان تعود العدالة الى بعض القضاة الدين لا يعملون بضمائرهم حسبي الله ونعم الوكيل من بلعض القضاة الفاسيدين
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2016/11/24 - 04:25
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

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