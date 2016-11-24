هذا هو الحكم الصادر في حق "الكوبل الدعوي" عمر وفاطمة
أخبارنا المغربية : العربي المرضي
علمت أخبارنا من مصادرها الخاصة أن المحكمة الابتدائية ببن سليمان أصدرت ظهر هذا اليوم حكمها في حق القياديين السابقين بحركة التوحيد والإصلاح التابعة للعدالة والتنمية واللذي يتابعان بتهمة الخيانة الزوجية والفساد.
وحسب مصادرنا، فإن الحكم تم النطق به غيابيا لتخلف المتهمين وهيئة الدفاع عن حضور الجلسة، حيث تم إدانة كل منهما بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ مع أداء غرامة قدرها 500 درهم.
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