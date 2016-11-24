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هذا هو الحكم الصادر في حق "الكوبل الدعوي" عمر وفاطمة

بواسطة أخبارنا المغربية 39 دقيقة مضت
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هذا هو الحكم الصادر في حق "الكوبل الدعوي" عمر وفاطمة

 

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

علمت أخبارنا من مصادرها الخاصة أن المحكمة الابتدائية ببن سليمان أصدرت ظهر هذا اليوم حكمها في حق القياديين السابقين بحركة التوحيد والإصلاح التابعة للعدالة والتنمية واللذي يتابعان بتهمة الخيانة الزوجية والفساد.

وحسب مصادرنا، فإن الحكم تم النطق به غيابيا لتخلف المتهمين وهيئة الدفاع عن حضور الجلسة، حيث تم إدانة كل منهما بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ مع أداء غرامة قدرها 500 درهم.

 

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1 | عبد الله
دعاة الفساد من جماعة الطهرانيين
لماذا لم يتم استدعاء المتابعين عن طريق النيابة العامة لعدم حضورهما لأية جلسة من الجلسات؟؟؟؟ لماذا لم يتم إجبارهما على الحضور و لو حتى بلإكراه البدني؟؟؟؟؟ هل مبدأ المساواة أمام القانون يكون بهذا الشكل؟ هل المنتمون إلى حزب نكاح الصباح يستثنون أمام العدالة؟؟؟؟ أليسوا مواطنين مثل باقي المواطنين أم أن الأمر شيء آخر؟؟؟؟؟
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تقرير كغير لائق 2016/11/24 - 04:10
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