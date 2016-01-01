بالفيديو .. مطاردة بوليسية تنتهي بإصطدام شاحنة بسيارتين ومقهى بالدارالبيضاء
أخبارنا المغربية : الدار البيضاء
شهد شارع ولاد زيان بالدار البيضاء، ليلة الخميس الجمعة، حادثة سير خطيرة بعد اصطدام سائق شاحنة كبيرة بمقهى.
و حسب الوكالة الوطنية للنشر والصور الصحفية ، كان سائق الشاحنة يحاول الفرار من مطاردة العناصر الأمنية التابعة للفداء درب سلطان ، قبل دهسه سيارتين خفيفتين ، كما حاول الهروب بعدها من مكان الحادث إلى وجهة غير معلومة ليصطدم بالمقهى محدثا خسائر مادية كبيرة.
و قد تمكنت العناصر الأمنية من القاء القبض على السائق الذي كان في حالة سكر طافح و اقتادته إلى الدائرة الأمنية قصد فتح تحقيق في الموضوع.
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