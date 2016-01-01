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"الكارثة" يقتحم دائرة أمنية بمراكش و يتوعّد بقتل والديه أمام رجال الأمن

بواسطة أخبارنا المغربية 7 دقيقة مضت
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"الكارثة" يقتحم دائرة أمنية بمراكش و يتوعّد بقتل والديه أمام رجال الأمن "الكارثة" يقتحم دائرة أمنية بمراكش و يتوعّد بقتل والديه أمام رجال الأمن

أخبارنا المغربية : 

أقدم شخص في حالة هيجان على اقتحام الدائرة الأمنية العاشرة بحي المحاميد بمدينة مراكش، ليلة أول أمس الأربعاء، محدثا حالة من الفوضى.

وحسب موقع"كش24"، فإن الشاب البالغ من العمر 19 سنة و المشهور بلقب "الكارثة"، كان على ما يبدو في حالة تخدير، حيث قام برمي الكراسي و توعد بارتكاب جريمة قتل في حق والديه إن غادر مقر الدائرة الأمنية، قبل أن يتم اعتقاله من طرف عناصر الأمن.

و أبرز نفس المصدر ، أن "الكارثة حديث الخروج من السجن حيث قضى عقوبة سجنية مدتها 9 تسعة أشهر بتهمة الضرب والجرح في حق أحد الأشخاص الذي اعتدى عليه بواسطة سلاح مسببا له جرحا غائرا على مستوى الوجه استدعى رتقه 22 غرزة. 

و اعترف المعني بالامر أمام الأمن بأنه ضالع في ترويع الفتيات بكل من حي المحاميد والمسيرة و بكونه يتعاطى حبوب الهلوسة.

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