القبض على "شفار" غبي من طرف ساكنة الدوار وتسليمه للدرك الملكي (صورة)

أخبارنا المغربية : جمال مايس

يتم تداول صور توثق لمواطنين تمكنوا صباح أمس الخميس باولاد يوسف اقليم بني ملال ، من إلقاء القبض على لص خطير ، هاجم صالون للحلاقة ، وسرق هاتف صاحبته تحت التهديد بالسلاح الأبيض ، ثم حاول الفرار من المكان .

ووفق مصدر "أخبارنا" ، فاللص قدم من احدى الجماعات المجاورة ، وجرى تسليمه للدرك الملكي ، حيث تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية ، في انتظار تقديمه امام أنظار العدالة.

مصادر أكدت أن هذا اللص غبي بما فيه الكفاية ، وكأنه لا يعلم أن البلدة صغيرة ، ويستحيل أن يسرق فيها و يهرب أمام جموع المواطن.