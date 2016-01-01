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القبض على "شفار" غبي من طرف ساكنة الدوار وتسليمه للدرك الملكي (صورة

بواسطة أخبارنا المغربية 20 دقيقة مضت
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القبض على "شفار" غبي من طرف ساكنة الدوار وتسليمه للدرك الملكي (صورة) القبض على "شفار" غبي من طرف ساكنة الدوار وتسليمه للدرك الملكي (صورة)

أخبارنا المغربية : جمال مايس 

يتم تداول صور توثق لمواطنين تمكنوا صباح أمس الخميس باولاد يوسف اقليم بني ملال ، من إلقاء القبض على لص خطير ، هاجم صالون للحلاقة ، وسرق هاتف صاحبته تحت التهديد بالسلاح الأبيض ، ثم حاول الفرار من المكان .

ووفق مصدر "أخبارنا" ، فاللص قدم من احدى الجماعات المجاورة ، وجرى تسليمه للدرك الملكي ، حيث تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية ، في انتظار تقديمه امام أنظار العدالة.

مصادر أكدت أن هذا اللص غبي بما فيه الكفاية ، وكأنه لا يعلم أن البلدة صغيرة ، ويستحيل أن يسرق فيها و يهرب أمام جموع المواطن.

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