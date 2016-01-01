القبض على "شفار" غبي من طرف ساكنة الدوار وتسليمه للدرك الملكي (صورة
أخبارنا المغربية : جمال مايس
يتم تداول صور توثق لمواطنين تمكنوا صباح أمس الخميس باولاد يوسف اقليم بني ملال ، من إلقاء القبض على لص خطير ، هاجم صالون للحلاقة ، وسرق هاتف صاحبته تحت التهديد بالسلاح الأبيض ، ثم حاول الفرار من المكان .
ووفق مصدر "أخبارنا" ، فاللص قدم من احدى الجماعات المجاورة ، وجرى تسليمه للدرك الملكي ، حيث تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية ، في انتظار تقديمه امام أنظار العدالة.
مصادر أكدت أن هذا اللص غبي بما فيه الكفاية ، وكأنه لا يعلم أن البلدة صغيرة ، ويستحيل أن يسرق فيها و يهرب أمام جموع المواطن.
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