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اعتقال شخص ثان متورط في قضية مدير بنك متهم باختلاس أزيد من نصف مليار سنتيم وهذا مصيرهما

بواسطة أخبارنا المغربية 18 دقيقة مضت
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اعتقال شخص ثان متورط في قضية مدير بنك متهم باختلاس أزيد من نصف مليار سنتيم وهذا مصيرهما اعتقال شخص ثان متورط في قضية مدير بنك متهم باختلاس أزيد من نصف مليار سنتيم وهذا مصيرهما

أخبارنا المغربية - جمال مايس

في تطورات القضية التي هزت الرأي العام الوطني، أفادت مصادر ل"أخبارنا" أن أفراد الشرطة القضائية ببني ملال ، اعتقلوا شخصا ثانيا يشتبه في علاقته بعملية الاختلاس التي اقترفها مدير بنك من داخل الوكالة ببني ملال .

وحسب المصادر ل"أخبارنا" فالموقوفان جرى عرضهما على أنظار النيابة العامة ببني ملال ، ومن المرجح أن يتم تحويل القضية الى محكمة الدار البيضاء المختصة في جرائم الأموال ، نظرا لضخامة المبلغ المالي المختلس الذي ناهز أزيد من نصف مليار سنتيم .

هذا وسبق للشرطة القضائية ان اعتقلت أول أمس الأربعاء ، المدير المتهم وحجزت لديه مبلغا ماليا يقدر ب110 مليون سنتيم ، كان لا يزال بحوزته .

جدير بالذكر أن مدير البنك المتهم كان يتصرف في أموال البنك منذ سنة 2009 ، ولم يفتضح أمره إلا في هذا الأسبوع ،عندما فاق المبلغ المختلس نصف مليار.

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