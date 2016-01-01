اعتقال شخص ثان متورط في قضية مدير بنك متهم باختلاس أزيد من نصف مليار سنتيم وهذا مصيرهما

أخبارنا المغربية - جمال مايس

في تطورات القضية التي هزت الرأي العام الوطني، أفادت مصادر ل"أخبارنا" أن أفراد الشرطة القضائية ببني ملال ، اعتقلوا شخصا ثانيا يشتبه في علاقته بعملية الاختلاس التي اقترفها مدير بنك من داخل الوكالة ببني ملال .

وحسب المصادر ل"أخبارنا" فالموقوفان جرى عرضهما على أنظار النيابة العامة ببني ملال ، ومن المرجح أن يتم تحويل القضية الى محكمة الدار البيضاء المختصة في جرائم الأموال ، نظرا لضخامة المبلغ المالي المختلس الذي ناهز أزيد من نصف مليار سنتيم .

هذا وسبق للشرطة القضائية ان اعتقلت أول أمس الأربعاء ، المدير المتهم وحجزت لديه مبلغا ماليا يقدر ب110 مليون سنتيم ، كان لا يزال بحوزته .

جدير بالذكر أن مدير البنك المتهم كان يتصرف في أموال البنك منذ سنة 2009 ، ولم يفتضح أمره إلا في هذا الأسبوع ،عندما فاق المبلغ المختلس نصف مليار.