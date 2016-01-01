تطورات جديدة في قضية الفيديو الفضائحي المسرب للصنهاجي

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

أكدت مصادر مطلعة أن الشرطة الولائية بتطوان قد تمكنت من اعتقال 3 أشخاص جدد يشتبه في تورطهم في تسريب الفيديو الجنسي الفاضح الذي ظهر فيه المطرب الشعبي سعيد الصنهاجي.

وحسب ذات المصدر، فإن قاضي التحقيق بابتدائية تطوان أمر أمس، الخميس بمتابعة المعتقلين الثلاث وهم شابين وفتاة، بتهمة الابتزاز ونشر فيديوهات ذات طبيعة مشينة.