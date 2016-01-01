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تطورات محاكمة دركي قتل رئيسه بخمس رصاصات

بواسطة أخبارنا المغربية 20 دقيقة مضت
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تطورات محاكمة دركي قتل رئيسه بخمس رصاصات تطورات محاكمة دركي قتل رئيسه بخمس رصاصات

أخبارنا المغربية : 

أحال قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط بداية الأسبوع، على الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، الدركي الذي قتل رئيسه في العمل بخمس رصاصات بالمركز الترابي للدرك الملكي بعرباوة بعد متابعته بتهم القتل العمد باستعمال السلاح الناري.

الخبر أوردته يومية "الصباح"، في عددها لنهاية الأسبوع ، موضحة أن المتهم صرح انه قتل رئيسه رميا بالرصاص بعدما أمره بتزوير محاضر أبحاث تمهيدية لفائدة احد معارفه، وأكد انه رفض تزوير المحاضر قبل إحالتها على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بسوق الأربعاء الغرب، بعد حجز عربة المقرب من المسؤول الدركي الضحية،.

و أضاف المتهم انه ظل يرفض تزوير المساطر المنجزة خوفا على مستقبله، وبعدما شرع الرئيس في التضييق عليه وإسناد مهام صعبة له، كما أهانه بعبارات قبيحة أمام زملائه، اضطر إلى إخراج سلاحه وقتله.

و تضيف اليومية، أن قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية استدعى  دركيين آخرين باعتبارهم شهود إثبات كانوا بالمركز الترابي أثناء ارتكاب زميلهم للمجزرة، وأكدوا أن الهالك دخل في خلافات مع رئيسه في الأسابيع الأخيرة قبل وقوع إطلاق النار وسمعوا الدركي الموقوف قبل ارتكابه للأفعال الجرمية يطلق عبارات " ونعل الشيطان أمون جودان " وبعدها صوب إليه العيارات النارية".

 
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