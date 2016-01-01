عاجل : انهيار جدار منزل آيل للسقوط بسلا و هذا عدد الضحايا

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علم لدى السلطات المحلية، بأن طفلا لقي مصرعه وأصيب آخر بكسور، اليوم السبت، على مستوى منطقة سانية الرباطي بحي سيدي موسى بمدينة سلا، جراء انهيار جدار منزل آيل للسقوط عليهما.

وأفادت المصادر ذاتها، أن الحادث وقع حوالي منتصف النهار، عندما حاول الطفلان، وهما من مواليد 2003 و2004، استرجاع كرة كانا يلعبان بها من داخل أحد المنازل الآيلة للسقوط، حيث انهار أحد جدارن المنزل عليهما، مما تسبب في لفظ أحدهما (من مواليد 2004) أنفاسه على الفور، فيما أصيب الثاني بكسور، نقل على إثرها مباشرة إلى المستشفى الإقليمي بالمدينة لتلقي العلاجات الضرورية.