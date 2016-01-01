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وفاة ثمانينية بعد سقوطها في بئر بضواحي مراكش

بواسطة أخبارنا المغربية 31 دقيقة مضت
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وفاة ثمانينية بعد سقوطها في بئر بضواحي مراكش

أخبارنا المغربية 

لفظت سيدة ثمانينية أنفاسها الأخيرة بعد سقوطها، يوم أمس ، في قعر بئر بأحد الدواوير التابعة لجماعة أولاد حسون بنواحي مراكش.

و قالت مصادر محلية أن  الهالكة البالغة من العمر قيد حياتها نحو 80 عاما والتي فقدت بصرها، وقعت في قعر البئر الذي لا يتوفر على سياج لتفارق الحياة على الفور.

و خلف الحادث حالة من الإستنفار في الدوار المذكور حيث انتقلت السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية إلى عين المكان، وتم انتشال جثة الضحية ونقلها الى مستودع الأموات بباب دكالة بتعليمات من النيابة العامة، فيما فتحت عناصر الدرك تحقيقا في ظروف وملابسات الفاجعة.

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