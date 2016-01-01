فظيع: هذا مصير مغربي ابتلع أزيد من 100 كبسولة مخدرات لتهريبها نحو اسبانيا
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عثر عاملون بمستشفى بونتا بالجزيرة الخضراء، على مغربي في عقده الخامس جثة هامدة بالقرب من المؤسسة الصحية.
و حسب مصادر إعلامية اسبانية، فقد كشفت نتائج التشريح الطبي على جثة الهالك، إصابته بحالة فشل عضوي حاد، بسبب تناوله لـ 135 كبسولة من مخدر حشيش، تمكن من تهريبها انطلاقا من المغرب، غير أن بعضها تحللت بمعدته.
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