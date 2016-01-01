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مواطنون ينقذون شابة محجبة بتطوان من موت محقق بعد محاولة انتحار "مزدوجة"

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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مواطنون ينقذون شابة محجبة بتطوان من موت محقق بعد محاولة انتحار "مزدوجة"

 

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

أفادت مصادر إعلامية من مدينة تطوان أن مجموعة من المواطنين تمكنوا يوم أمس السبت من إنقاذ فتاة شابة كانت على وشك وضع حد لحياتها بطريقة مزدوجة.

وحسب ذات المصدر، فإن الفتاة المحجبة أقدمت على شرب كمية من سم الفئران قبل أن تحاول إلقﻻء نفسها في البحر لكن تدخل مجموعة من الحاضرين حال دون وقوع المأساة.

هذا ولم تعرف الأسباب الحقيقية التي دفعت الفتاة الشابة للتفكير في الانتحار ، إذ أكد شهود عيان أن حالتها النفسية كانت جد متدهورة.

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