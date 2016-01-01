إيقاف 3 أشخاص في أكادير متهمين بالإتجار الدولي في المخدرات

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية، التابعة لولاية أمن أكادير، اليوم الأحد، من إيقاف ثلاثة أشخاص، متهمين بالإتجار الدولي في المخدرات.



وعلم لدى مصدر أمني أن الموقوفين الثلاثة كان يجري البحث عنهم على الصعيد الوطني من طرف المصالح الأمنية بالرشيدية، وكذا من طرف الدرك الملكي لورزازات.



واستنادا للمصدر نفسه، فقد جرى إيقاف المشتبه فيهم، بإشراف من رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية ورئيس الفرقة الجنائية الولائية، وبتنسيق مع رئيس الفرقة الإقليمية للشرطة القضائية بالرشيدية والمصالح الأمنية لمدينة ايت ملول.



ووفقا للمصدر ذاته، فقد تأتى للسلطات الأمنية إلقاء القبض على الأشخاص الثلاثة بعد عملية ترصد محكمة لتحركاتهم، ما مكن من تحديد مكان تواجدهم بمدينة ايت ملول، حيث تمت مداهمة المنزل الذي كانوا يقيمون فيه.



وأشار إلى أنه تم وضع الموقوفين الثلاثة تحت الحراسة النظرية لدى الأمن الإقليمي للرشيدية، الذي سيتولى مواصلة البحث معهم حول المنسوب إليهم.