الليلي يتهم العرايشي بالضغط على " البنك الشعبي " لتشريده و أسرته الصغيرة
عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية
في سياق تطورات ملف الصحفي محمد راضي الليلي الموقوف عن العمل بالقناة الأولى ، نشر هذا الأخير تدوينة جديدة عبر حسابه الخاص على الفيسبوك ، اتهم من خلالها فيصل العرايشي ، المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة المغربية بالضغط على مؤسسة البنك الشعبي ، من أجل تسريع إجراءات بيع منزله ، من أجل تشريده و أسرته .
و كان البنك الشعبي قد نفذ مسطرة الحجز على منزل الليلي الكائن بسلا الجديدة ، بعد تراكم ديون في ذمته ، عجز الأخير عن تسديدها بعد توقيف راتبه بسبب طرده من عمله ، نتيجة لخلاف له مع فاطمة البارودي ، مديرته في قسم الأخبار كما صرح بذلك سابقا.
و جاء اتهام الليلي لفيصل العرايشي بعد شن الأول لسلسلة من الخرجات الإعلامية ، التي كشف خلالها ما وصفه بـ " فضائح القناة الأولى " عبر سلسلة من البيانات التي بعث بها من باريس الفرنسية .
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