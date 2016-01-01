الليلي يتهم العرايشي بالضغط على " البنك الشعبي " لتشريده و أسرته الصغيرة

عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية

في سياق تطورات ملف الصحفي محمد راضي الليلي الموقوف عن العمل بالقناة الأولى ، نشر هذا الأخير تدوينة جديدة عبر حسابه الخاص على الفيسبوك ، اتهم من خلالها فيصل العرايشي ، المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة المغربية بالضغط على مؤسسة البنك الشعبي ، من أجل تسريع إجراءات بيع منزله ، من أجل تشريده و أسرته .

و كان البنك الشعبي قد نفذ مسطرة الحجز على منزل الليلي الكائن بسلا الجديدة ، بعد تراكم ديون في ذمته ، عجز الأخير عن تسديدها بعد توقيف راتبه بسبب طرده من عمله ، نتيجة لخلاف له مع فاطمة البارودي ، مديرته في قسم الأخبار كما صرح بذلك سابقا.

و جاء اتهام الليلي لفيصل العرايشي بعد شن الأول لسلسلة من الخرجات الإعلامية ، التي كشف خلالها ما وصفه بـ " فضائح القناة الأولى " عبر سلسلة من البيانات التي بعث بها من باريس الفرنسية .