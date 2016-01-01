ياربي سلامة... حادثة خطيرة بين "طوبيس" وسيارة وحافلة لنقل الركاب وهذه هي الحصيلة

أخبارنا المغربية : جمال مايس

افادت مصادر ل"أخبارنا" أن حادثة سير خطيرة وقعت بين حافلة "طوبيس" وسيارة خفيفة وحافلة لنقل الركاب ، وذلك صباح اليوم الاثنين ، على مستوى الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين تادلة وبني ملال قرب المكان المسمى ميزان الحرارة.

وتعود تفاصيل الحادثة كما رواها مصدر "أخبارنا" عندما توقفت حافلة للنقل القروي بشكل مفاجئ ، لنقل احد زبنائها، لتصطدم بها سيارة خفيفة كانت تتبعها من الخلف ، هذه الأخيرة دهستها حافلة لنقل الركاب كانت تسير وراءها ، وهو ما أدى الى اصابة السيارة باضرار فادحة ، ونقل سائقها في حالة حرجة الى المستشفى الجهوي ببني ملال .