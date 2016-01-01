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هذا ما قضت به المحكمة في حق شرطي متهم بالاغتصاب الناتج عنه الحمل

بواسطة أخبارنا المغربية 47 دقيقة مضت
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هذا ما قضت به المحكمة في حق شرطي متهم بالاغتصاب الناتج عنه الحمل

أخبارنا المغربية 

حصل موظف الشرطة المتهم بالاغتصاب الناتج عنه الحمل، على البراءة بعد صدور حكم قضائي نهائي.

و كان الشرطي قد تم اتهامه من من طرف سيدة عبر فيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أدانت المحكمة الشاكية بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، من أجل الوشاية الكاذبة وإهانة الضابطة القضائية.

و كانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد باشرت التحقيق في مقطع "فيديو" تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، ينقل تصريحا امرأة بوجه غير مكشوف، تلتمس من خلاله الإنصاف، موردة أنها تعرضت للاغتصاب الناتج عنه حمل من قبل موظف شرطة يعمل بمدينة إمنتانوت.

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