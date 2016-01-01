فئران تهاجم محطة للترامواي بالدارالبيضاء و هذه هي الخسائر

أخبارنا المغربية

تفاجأ مسؤولو الترامواي بمحطة مستشفى سيدي مومن بالبيضاء، في ساعات الصباح الأولى، بفئران هاجمت الأسلاك الكهربائية للمحطة والتهمتها عن آخرها وتسببت في تعطيلها.

و لم يعد الركاب يتعرفون على مواقيت دخول الترامواي إلى المحطة على الرغم من أن هذا العطل لم يمنع هذا الأخير من المحافظة على حركة سير عادية.

و باشر تقنيو ترامواي صيانة اللوحات الالكترونية الخاصة بمواقيت الترامواي، على مستوى مركز الصيانة سيدي مومن، من أجل إعادة تشكيل الأسلاك الكهربائية من جديد، وإصلاح العطل التي تسبب فيه الفأر المهاجم.

للإشارة فإن مجلس مدينة الدارالبيضاء، يرصد من ميزانيته السنوية حوالي 500 مليون سنتيم، لمحاربة الفئران والحشرات، وهي الميزانية المخصصة لشراء الأدوية لكي يتم رشها في الأحياء ومجاري مياه الصرف الصحي.