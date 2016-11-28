هذه أكثر الوجبات المفضلة لدى الملك محمد السادس في جولاته بافريقيا

أخبارنا المغربية : مروان بنصالح

كشفت تقارير اعلامية ، أن أكثر الوجبات المفضلة لدى الملك محمد السادس هي وجبة إفريقية محلية تعرف باسم "البسطيلة بصلصة الملوخية".

و أوضحت مجلة "جون أفريك" الفرنسية، أنه أثناء جولات الملك بالبلدان الإفريقية، فإن المضيفين الأفارقة حينما يفكرون في إرضاء الملك يقدمون له على مائدة العشاء وجبة الكسكس والطاجين والبسطيلة، على نفقاتهم الخاصة.

و أضافت المجلة الفرنسية، أن الملك عند حلوله بالدول الأفريقية يقوم بعدة أمور لا يجرؤ على فعلها زعيم دولة أخرى، عبر قيادة السيارة بمفرده و التجول بها في شوارع داكار و أبيدجان و ليبروفيل و كيغالي، في تواصل مباشر مع الساكنة و يلتقط معهم صورا تذكارية.