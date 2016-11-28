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هذه أكثر الوجبات المفضلة لدى الملك محمد السادس في جولاته بافريقيا

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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هذه أكثر الوجبات المفضلة لدى الملك محمد السادس في جولاته بافريقيا هذه أكثر الوجبات المفضلة لدى الملك محمد السادس في جولاته بافريقيا

أخبارنا المغربية : مروان بنصالح 

كشفت تقارير اعلامية ، أن أكثر الوجبات المفضلة لدى الملك محمد السادس هي وجبة إفريقية محلية تعرف باسم "البسطيلة بصلصة الملوخية". 

و أوضحت مجلة "جون أفريك" الفرنسية، أنه أثناء جولات الملك بالبلدان الإفريقية، فإن المضيفين الأفارقة حينما يفكرون في إرضاء الملك يقدمون له على مائدة العشاء وجبة الكسكس والطاجين والبسطيلة، على نفقاتهم الخاصة. 

و أضافت المجلة الفرنسية، أن الملك عند حلوله بالدول الأفريقية يقوم بعدة أمور لا يجرؤ على فعلها زعيم دولة أخرى، عبر قيادة السيارة بمفرده و التجول بها في شوارع داكار و أبيدجان و ليبروفيل و كيغالي، في تواصل مباشر مع الساكنة و يلتقط معهم صورا تذكارية.

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1 | عبد الله المعتمد على الله
ان الشعب المغربي قد اكلت أرزاقهم اما حقوقهم في مهب الريح والملك الجوال

الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على امام المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الهادي المبعوت رحمة للعالمين وعلى اله واصحابه الميامين ومن تبعهم بالإحسان الى يوم الدين.

انه من الطبيعي ان اعبر عن مشاعري تُجاه محكمة الابتدائية بسلا في شخص رئيسها الغبي وبعض قضاتها الفاسدين مما يأسفي ان الجور والشطط المستشري باسم جلالة الملك في هذه المحكمة العتيدة، بمدينة سلا العريقة، نسجت من خلالها خيوط أيادي ضالة مضلة تلعب وتتكاسل بِسْم العدل والحق والقانون الصوري ورئيس المحكمة الابتدائية المذكور سوى قاضي الاوباش في سوق الخرفان والأكباش. يبيع ويشتري، كما كان لملف مدرج كغيره من الملفات بهذه المحكمة صدر بقرار جاءر في شاءنها بعدم القبول وتحميل رافعه الصاءر بعد مرور سنتين، والقاضي الجور المنصوب الملقب بالبيجوني ياسين هذا القاضي المُقَرِّر الحقير والمرتشي وتماطله المكشوف وضعفه في دراسة الملف يبكي على ليلاه بحقده الدفين وجهله العقيم. ان محكمة المملكة ليست مكانا للعب القمار او بيع للضمير، و قد يكون سببا مباشرا لدخول رئيسهم المرتزق وقضاتهم كالبغال في حرب مرير طال الزمان او قصر تنكسر على أعقابهم شوكتها التي لا تندمل. بحق، صدر القرار بِسْم جلالة الملك ابتدائيا تعسفيا ضعيفا موازيا لانعدامه. لا عدل في المغرب ولا قانون...
انتصر يا وطني وحارب القضاة الفاسقين وهم بحق عند ربهم صاغرون، وتاذب في احقاق الحق ورفع المضالم وقطع يد السارق والسارقة وجلد الزانية والزاني وتطبيق القصاص.
ان الدولة التي يحكمها ملك اميرا للمؤمنين، وتتاجر في المحرمات من المسكرات ومخدرات وسجائر وربا وعدم تطبيق أوامر الله المتعال جل جلاله في ارضه، تكون عرضة للانتكاسة والضياع والتشرذم والقاء بشعوبها نحو المجهول. وعلى ولي امر مملكتنا الشريفة تطبيق حكم الله العظيم للفوز برضى الله تعالى وسنة نبينا محمد عليه وعلى اله ازكى الصلوات والتسليم. والسلام عليكم جميعا ورحمة من الله سبحانه وتعالى وبركاته.
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-3
تقرير كغير لائق 2016/11/28 - 06:42
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