وكيل الملك "مول الطيارة" يربح الملايين بعد مقاضاته توفيق بوعشرين

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

أفادت مصادر صحافية أن ابتدائية عين السبع بالدار البيضاء أصدرت اليوم حكمها في الدعوى القضائية التي رفعها وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش والذي اتهم فيها توفيق بوعشرين وجريدته أخبار اليوم بالسب والقذف .

قاضي المحكمة اعتبر تهمة القذف ونشر أخبار زائفة ثابتة في حق اليومية، وقضى بتعويض مالي للمدعي قدره 50 مليون سنتيم بالإضافة غرامة قدرها 10 آلاف درهم.

للإشارة فإن اليومية المذكورة كانت قد نشرت قبل عدة أسابيع خبرا مفاده تسبب وكيل الملك المعني بالأمر في تأخر طائرة كانت متوجهة من الداخلة إلى الدار البيضاء بسبب رفضه الجلوس في مقاعد الدرجة الاقتصادية.