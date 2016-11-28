الرئيسية | حوادث وقضايا | وكيل الملك "مول الطيارة" يربح الملايين بعد مقاضاته توفيق بوعشرين

وكيل الملك "مول الطيارة" يربح الملايين بعد مقاضاته توفيق بوعشرين

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
وكيل الملك "مول الطيارة" يربح الملايين بعد مقاضاته توفيق بوعشرين

 

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

أفادت مصادر صحافية أن ابتدائية عين السبع بالدار البيضاء أصدرت اليوم حكمها في الدعوى القضائية التي رفعها وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش والذي اتهم فيها توفيق بوعشرين وجريدته أخبار اليوم بالسب والقذف .

قاضي المحكمة اعتبر تهمة القذف ونشر أخبار زائفة ثابتة في حق اليومية، وقضى بتعويض مالي للمدعي قدره 50 مليون سنتيم بالإضافة غرامة قدرها 10 آلاف درهم.

للإشارة فإن اليومية المذكورة كانت قد نشرت قبل عدة أسابيع خبرا مفاده تسبب وكيل الملك المعني بالأمر في تأخر طائرة كانت متوجهة من الداخلة إلى الدار البيضاء بسبب رفضه الجلوس في مقاعد الدرجة الاقتصادية.

 

 

 

مجموع المشاهدات: 2479 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (3 تعليق)

1 | احلام
هاد بوعشرين شكام ديال بنكيران والرميد ! ... جريدته بوق من ابواق المخزن طز
مقبول مرفوض
1
تقرير كغير لائق 2016/11/28 - 06:55
2 | عبد الله المعتمد على الله
محاكم المملكة ملاذا للمرتزقة وبيع للأوهام بِسْم الملك الجوال

الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على امام المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الهادي المبعوت رحمة للعالمين وعلى اله واصحابه الميامين ومن تبعهم بالإحسان الى يوم الدين.

انه من الطبيعي ان اعبر عن مشاعري تُجاه محكمة الابتدائية بسلا في شخص رئيسها الغبي وبعض قضاتها الفاسدين مما يأسفي ان الجور والشطط المستشري باسم جلالة الملك في هذه المحكمة العتيدة، بمدينة سلا العريقة، نسجت من خلالها خيوط أيادي ضالة مضلة تلعب وتتكاسل بِسْم العدل والحق والقانون الصوري ورئيس المحكمة الابتدائية المذكور سوى قاضي الاوباش في سوق الخرفان والأكباش. يبيع ويشتري، كما كان لملف مدرج كغيره من الملفات بهذه المحكمة صدر بقرار جاءر في شاءنها بعدم القبول وتحميل رافعه الصاءر بعد مرور سنتين، والقاضي الجور المنصوب الملقب بالبيجوني ياسين هذا القاضي المُقَرِّر الحقير والمرتشي وتماطله المكشوف وضعفه في دراسة الملف يبكي على ليلاه بحقده الدفين وجهله العقيم. ان محكمة المملكة ليست مكانا للعب القمار او بيع للضمير، و قد يكون سببا مباشرا لدخول رئيسهم المرتزق وقضاتهم كالبغال في حرب مرير طال الزمان او قصر تنكسر على أعقابهم شوكتها التي لا تندمل. بحق، صدر القرار بِسْم جلالة الملك ابتدائيا تعسفيا ضعيفا موازيا لانعدامه. لا عدل في المغرب ولا قانون...
انتصر يا وطني وحارب القضاة الفاسقين وهم بحق عند ربهم صاغرون، وتاذب في احقاق الحق ورفع المضالم وقطع يد السارق والسارقة وجلد الزانية والزاني وتطبيق القصاص.
ان الدولة التي يحكمها ملك اميرا للمؤمنين، وتتاجر في المحرمات من المسكرات ومخدرات وسجائر وربا وعدم تطبيق أوامر الله المتعال جل جلاله في ارضه، تكون عرضة للانتكاسة والضياع والتشرذم والقاء بشعوبها نحو المجهول. وعلى ولي امر مملكتنا الشريفة تطبيق حكم الله العظيم للفوز برضى الله تعالى وسنة نبينا محمد عليه وعلى اله ازكى الصلوات والتسليم. والسلام عليكم جميعا ورحمة من الله سبحانه وتعالى وبركاته.
مقبول مرفوض
1
تقرير كغير لائق 2016/11/28 - 06:57
3 | Abdessamad
ملك البلاد محمد السادس حفظه الله طلب درهم رمزي في إحدى القضايا٬ونلاحظ القضاة يطلبون الملايين كتعويض مثلا قضية رشيد نيني أخذوا القضاة600مليون كتعويض وهذا أراد50مليون من بوعشرين٠أقول لهؤلاء القضاة إن لم تستحيوا فافعلوا ماشئتم٠
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2016/11/28 - 07:15
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات